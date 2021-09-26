AÖF diplomaları ne zaman verilecek sorusu merak ediliyor. Öte yandan diplomaların sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içerisinde gönderileceği bildirilmişti. Peki, AÖF diplomaları teslim edildi mi? Peki, AÖF diplomalar ne zaman verilecek? 2021 AÖF diplomaları ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AÖF DİPLOMALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz Mezuniyet Belgelerine E-Devlet Kapısı üzerinden erişebilir.

Tüm mezunlarımızı kutlar, İkinci Üniversite ile yine bekleriz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AÖF'DE MEZUN OLMAK NASIL ANLAŞILIR?

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Mezuniyet işlemleri devam etmekte olup birkaç gün içinde mezuniyet durumunuz sayfaya yansıdıktan sonra E-devletten mezun yazısı alabilirsiniz.

Diplomalar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içinde bağlı olduğunuz büroya gönderilir."

2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz Mezuniyet Belgelerine E-Devlet Kapısı üzerinden erişebilir.

Tüm mezunlarımızı kutlar, İkinci Üniversite ile yine bekleriz.

AÖF MEZUNİYET SORGULAMA

Mezuniyet diplomasının doğrulaması, Anadolu Üniversitesi üzerinden yapılabiliyor.

AÖF DİPLOMA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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