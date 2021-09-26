AÖF diplomalar ne zaman verilecek? 2021 AÖF diplomaları ne zaman teslim edilecek? - Haberler
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AÖF diplomalar ne zaman verilecek? 2021 AÖF diplomaları ne zaman teslim edilecek?

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AÖF diplomalar ne zaman verilecek? 2021 AÖF diplomaları ne zaman teslim edilecek?

AÖF diplomalar ne zaman verilecek sorusu, sınavları tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer almakta. Mezuniyet için girdikleri son sınavların ardından diplomaları almak isteyen kişilerin gündeminde yer alan AÖF diplomaları, Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihlerde verilecek. Peki, AÖF diplomalar ne zaman verilecek? 2021 AÖF diplomaları ne zaman teslim edilecek?

AÖF diplomaları ne zaman verilecek sorusu merak ediliyor. Öte yandan diplomaların sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içerisinde gönderileceği bildirilmişti. Peki, AÖF diplomaları teslim edildi mi? Peki, AÖF diplomalar ne zaman verilecek? 2021 AÖF diplomaları ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz Mezuniyet Belgelerine E-Devlet Kapısı üzerinden erişebilir.

Tüm mezunlarımızı kutlar, İkinci Üniversite ile yine bekleriz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Mezuniyet işlemleri devam etmekte olup birkaç gün içinde mezuniyet durumunuz sayfaya yansıdıktan sonra E-devletten mezun yazısı alabilirsiniz.

Diplomalar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içinde bağlı olduğunuz büroya gönderilir."

2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz Mezuniyet Belgelerine E-Devlet Kapısı üzerinden erişebilir.

Tüm mezunlarımızı kutlar, İkinci Üniversite ile yine bekleriz.

Mezuniyet diplomasının doğrulaması, Anadolu Üniversitesi üzerinden yapılabiliyor.

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