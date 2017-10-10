AÖF DGS kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF DGS kayıt nasıl yapılır?

Lisans eğitimini tamamlayan isteyen öğrencilerin girdiği DGS tercihleri geçtiğimiz gün açıkladı ve öğrenciler istediği üniversitelere yerleşti. Fakat özellikle AÖF'te istediği yere yerleşemeyenlerin merak ettiği 2017 DGS ek tercih tarihileri için gözler ÖSYM'nin sitesine çevrildi. Bir an önce DGS ek yerleştirmesi yapmak isteyenler tarih konusunda gelecek son dakika haberleri merak ediyor.

DGS'DE EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?

Tercih işlemlerini yapmayan ya da yerleştirildiği halde yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylar için gerek görüldüğü halde boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmenin yapılması kararlaştırıldığı takdirde, ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak ve ÖSYM internet sitesinde ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.

ÖSYM'den konuya ilişkin son dakika açıklaması yapılmamasına karşın AÖF - DGS kayıtlarının bitmesinden sonra 2017 DGS ek yerleştirme tarihi belli olacak.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.