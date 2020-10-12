AÖF DGS kayıt ne zaman? 2020 AÖF kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıt ücretleri ne kadar?

Açıköğretim fakültesi DGS sonuçları açıklandı. Peki, DGS kayıt ne zaman? DGS kayıtları nasıl yapılır? DGS kayıt ücretleri ne kadar? AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler neler?