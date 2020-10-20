AÖF ders seçim ve kayıt yenileme süresi uzatıldı! AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders seçim işlemleri ile kayıt yenileme için süreler uzatıldı. Peki, Kayıt yenileme nasıl yapılır, AÖF ders seçimi nasıl olur? AÖF güz dönemi sınav takvimi haberimizde.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt ve başvuru süreleri uzatıldı. İşte, ayrıntılar...

AÖF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim görmek veya eğitimlerine devam etmek isteyen binlerce aday, ders seçim ve kayıt yenileme işlemlerini 23 Ekim'e kadar gerçekleştirebilecekler.

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Seçim işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılabiliyor. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30'a kadar yapılabilir. Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır. Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

AÖF DERS SEÇİM EKRANI...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi yine aof.anadolu.edu.tr adresinde yer alan Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak. Öğrenci belirtilen kredi kapsamında dersleri seçecek ve sonrasında ücreti ödededikten sonra kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olacak.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021