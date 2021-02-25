AÖF bahar dönemi sınavı online mı olacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi 2020-2021 öğretim dönemi devam ederken öğrenciler 2021 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? sorularının yanıtlarını arıyor. AÖF sınavlarının bu dönem de online mı yoksa yüz yüze mi olacağı halen kesinleşmedi. AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 AÖF sınav tarihleri...

Açık üniversitede eğitim gören vatandaşlar AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini merak ediyor. 15-26 Şubat arasında kayıt yenileme süreci devam ederken gözler bahar dönemi sınav tarihlerine çevrildi. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan okuyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt ararken 2021 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini de ayrıca araştırıyor. İşte Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri…

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI ONLINE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ederken AÖF sınavları öğrencilerin bir numaralı gündemi oluyor. Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültesinde eğitim alan öğrenciler AÖF sınavları ne zaman sorusuna yanıt ararken kurum tarafından yapılan açıklamada bahar dönemi ara sınavı (vize) sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde, dönem sonu (final) sınavları ise 29-30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek.

2021 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

AÖF sınavlarının online olup olmamasına ilişkin henüz açıklama gelmedi. nasıl yapılacağıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken güz döneminde olduğu gibi sınavların internet üzerinden yapılması bekleniyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı

10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı

8 Ağustos 2021