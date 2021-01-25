AÖF bahar dönemi online olur mu? AÖF bahar dönemi sınav takvimi: Açıköğretim sınavları ne zaman?
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AÖF bahar dönemi online olur mu? AÖF bahar dönemi sınav takvimi: Açıköğretim sınavları ne zaman?

25.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:38
AÖF bahar dönemi online olur mu? AÖF bahar dönemi sınav takvimi: Açıköğretim sınavları ne zaman?

AÖF güz dönemi sınavlarının pandemi nedeniyle online yapılması üzerine açıköğretim öğrencileri AÖF bahar dönemi online olur mu? AÖF bahar dönemi sınav takvimi: Açıköğretim sınavları ne zaman? sorularının cevaplarını merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi açıköğretim finalleri geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Bunun üzerine öğrenciler AÖF bahar dönemi online olur mu? sorusunun cevabını merak etti. AÖF bahar dönemi sınav takvimi ne zaman? Açıköğretim sınavları ne zaman?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI ONLİNE OLUR MU?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın Nisan ayında gerçekleşecek olması dolayısıyla henüz net bir açıklama Anadolu Üniversitesi yetkililerinden gelmezken pandemi sürecinin gidişatına göre karar açıklanması bekleniyor.

Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde alınacak.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam eden öğrencilerin merakla beklediği tarih açıklandı. Fakülteden yapılan açıklamaya göre; güz dönemi final sınavlarının 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde olacak;

  • Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020
  • Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021
  • Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021
  • Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021
  • Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021
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