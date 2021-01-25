AÖF bahar dönemi online olur mu? AÖF bahar dönemi sınav takvimi: Açıköğretim sınavları ne zaman?

AÖF güz dönemi sınavlarının pandemi nedeniyle online yapılması üzerine açıköğretim öğrencileri AÖF bahar dönemi online olur mu? AÖF bahar dönemi sınav takvimi: Açıköğretim sınavları ne zaman? sorularının cevaplarını merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi açıköğretim finalleri geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Bunun üzerine öğrenciler AÖF bahar dönemi online olur mu? sorusunun cevabını merak etti. AÖF bahar dönemi sınav takvimi ne zaman? Açıköğretim sınavları ne zaman?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI ONLİNE OLUR MU?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın Nisan ayında gerçekleşecek olması dolayısıyla henüz net bir açıklama Anadolu Üniversitesi yetkililerinden gelmezken pandemi sürecinin gidişatına göre karar açıklanması bekleniyor.

Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde alınacak.

AÖF SINAV TAKVİMİ



Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam eden öğrencilerin merakla beklediği tarih açıklandı. Fakülteden yapılan açıklamaya göre; güz dönemi final sınavlarının 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde olacak;