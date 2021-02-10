AÖF bahar dönemi online olur mu? AÖF 2. dönem vize final sınavları internetten mi olacak?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim öğrencileri AÖF 2. dönem sınavlarının online olup olamayacağını araştırıyor. Peki, AÖF 2. dönem vize final sınavları internetten mi olacak? AÖF bahar dönemi online olur mu?

AÖF bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerinin başlamasını bekleyen öğrenciler aynı zamanda AÖF 2. dönem sınavların online olup olmayacağını araştırıyor. peki, AÖF bahar dönemi online olur mu? AÖF 2. dönem vize final sınavları internetten mi olacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ ONLİNE OLUR MU?

AÖF güz döneminde 1 milyon 73 bin aday online sınavlara katıldı. Bahar döneminde de sınavların online olup olmayacağı Anadolu Üniversitesi, YÖK ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak görüşmeler sonrasında netleşecek. Sınava katılacak öğrenci sayısı düşünüldüğünde AÖF bahar dönemi 2. Dönem sınavlarının online ortamda yapılması bekleniyor.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ