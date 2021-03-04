AÖF bahar donemi online mı? AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF diploma sorgulama!

Normalleşme ile birlikte bazı illerde okullar açıldı. Peki, AÖF bahar donemi online mı? AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF diploma sorgulama! AÖF sınav! AÖF giriş!

AÖF sınav tarihleri! Normalleşme ile birlikte bazı illerde okullar açıldı. Peki, AÖF bahar donemi online mı? AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF diploma sorgulama! AÖF sınav! AÖF giriş!

AÖF BAHAR DÖNEMİ ONLİNE MI?

AÖF sınavlarının online olup olmamasına ilişkin henüz açıklama gelmedi. nasıl yapılacağıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken güz döneminde olduğu gibi sınavların internet üzerinden yapılması bekleniyor.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; "Açıköretim Fakültemizin değerli öğrencileri;

Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı ara (vize) sınavlarının çevrimiçi (online) yapılmasına karar verildi.

Vize sınavının Nisan ayı içinde yapılması planlanmaktadır. Akademik takvim güncellenecektir."