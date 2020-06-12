AÖF bahar dönemi final tarihleri ne zaman? AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav tarihleri! AÖF finalleri internetten mi olacak? AÖF online mi olacak?
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AÖF bahar dönemi final tarihleri ne zaman? AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav tarihleri! AÖF finalleri internetten mi olacak? AÖF online mi olacak?

AÖF öğrencilerini merakla beklediği bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile AÖF final tarihleri belli olurken AÖF bahar dönemi final tarihleri ne zaman? AÖF finalleri ne zaman? AÖF finalleri internetten mi olacak? AÖF online mi olacak? AÖF sınav tarihleri gibi konular da netleşti.

AÖF bahar dönemi final tarihleri ne zaman? AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav tarihleri! AÖF finalleri internetten mi olacak? AÖF online mi olacak?
12.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:00

AÖF final tarihlerinin açıklanmasını merakla bekleyen adaylar Anadolu Üniversitesinden gelen açıklama ile merak ettiği soruların yanıtlarını buldu. Peki,AÖF bahar dönemi final tarihleri ne zaman? AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav tarihleri! AÖF finalleri internetten mi olacak? AÖF online mi olacak? İşte, detaylar…

AÖF FİNALLERİ İNTERNETTEN Mİ OLACAK?

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.


AÖF bahar dönemi final tarihleri ne zaman? AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav tarihleri! AÖF finalleri internetten mi olacak? AÖF online mi olacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL TARİHLERİ NE ZAMAN

Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacaktır.

Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

Sağlıklı günler ve başarılar dileriz.


AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF bahar dönemi final tarihleri ne zaman? AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav tarihleri! AÖF finalleri internetten mi olacak? AÖF online mi olacak?
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