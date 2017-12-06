AÖF açıköğretim sınav sonuçları açıklandı 2017 AÖF sınav sonucu sorgula. AÖF vize sınav sonuçları açıklandı. Açıköğretim güz dönemi vize sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. 2 günlük sınav sürecinin ardından öğrenciler sınav soruları ve cevaplarını merak ediyordu. Sınava giren adaylar için sınav soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi e-kampüs üzerinden erişime açıldı. Aradan geçen bir haftanın ardından Açıköğretim AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı. 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi AÖF Vize sınav sorularına ve sonuçlarına haberimizde yer alan link üzerindnen ulaşabilirsiniz. Ayrıca AÖF sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi eKampüs yada anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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AÖF sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre AÖF vize sınavı sonuçları http://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden adayların erişimine açıldı.On binlerce AÖF adayı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyordu. AÖF Güz Dönemi vize sınavlarının soruları ve cevapları ise Anadolum eKampüs üzerinden erişime açıldı. AÖF vize sınavlarına giren adaylar ekampüs üzerinden yada anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler..