AÖF açıklandı mı? AÖF sınavları saat kaçta açıklanacak? AÖF sonuçları için tıklayınız!
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AÖF açıklandı mı? AÖF sınavları saat kaçta açıklanacak? AÖF sonuçları için tıklayınız!

23.12.2020 18:40 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:43
AÖF açıklandı mı? AÖF sınavları saat kaçta açıklanacak? AÖF sonuçları için tıklayınız!

AÖF sınavı sonuçları beklenirken Anadolu Üniversitesi'nden herhangi bir açıklama gelmedi. Peki, AÖF açıklandı mı? AÖF sınavları saat kaçta açıklanacak? AÖF sonuçları için tıklayınız!

AÖF açıklandı mı? AÖF sınavları saat kaçta açıklanacak? AÖF sonuçları için tıklayınız! Detaylar haberimizde.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen her an açıklanacak AÖF, en kısa sürede açıklanması bekleniyor. Henüz açıklanmayan sınav sonucunu haberimizden takip edebilirisiniz.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 18:43:26. #1.15#
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