AÖF açıklandı! AÖF sonuçları için tıklayınız! AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi sınav sonuçları açıklandı. AÖF açıklandı! AÖF sonuçları için tıklayınız! AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerin online olarak girdiği ve merakla beklediği AÖF açıklandı! AÖF sonuçları için tıklayınız! AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merakla beklenen AÖF sonuçları açıklandı. Sonuçlar, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde şifre ve T.C kimlik numaralarınız ile AÖF sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AÇIKÖĞRETİM BAHAT DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

KAYIT YENİLEME

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. 25 Şubat 2021 tarihinde ise sona erecek. Mazeretli kayıt yenileme işlemleri 26 Şubat 2021 tarihinde alınacak.

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