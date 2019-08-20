AÖF 2019 kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖF ikinci üniversite kayıt tarihi

20.08.2019 10:56

Kayıt yenileme ve kayıt onay işlemleri 16 – 20 Eylül arasında yapılacak AÖF'de ikinci üniversite şansı elde etmek isteyen adaylar da 2 Eylül'de başvurularını gerçekleştirebilecek. AÖF ikinci üniversite ön başvuru tarihi ne zaman? AÖF 2019-2020 öğretim yılı takvimi, ikinci üniversite başvuru şartları…

AÖF KAYIT YENİLEME

AÖF duyurularına göre, kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde "16?20 Eylül 2019" olarak belirtildi.

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Öte yandan, 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların, Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananların başvuru ve kayıt işlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp,13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de son bulacak. Başvuru işlemleri ''http://aof.anadolu.edu.tr'' adresi üzerinden yapılacak.

MAZERETLİ KAYIT İŞLEMLERİ TARİHİ

AÖF'e çeşitli nedenlerle kayıtlarını yapamamış adaylar için 13 Eylül 2019 Cuma günü mazeret kaydı alınacak. 07 Eylül 2019 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacaktır. Adaylar, 02-13 Eylül 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 13 Eylül 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 13 Eylül 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

İkinci üniversite için ön başvuruları 23 Ağustos'ta sonlanacak. Açıköğretim Fakültesi'nde ikinci üniversite okumak isteyenler de 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başvurularını yapmaya başlayacaklar ve 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00'de başvurular sona erecek. Yine başvuru işlemleri, kılavuz ve sonuçlar ''http://aof.anadolu.edu.tr'' adresinden takip edilecek.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU ŞARTLARI

1. Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans/lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

2. Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

3. Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

4. ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

5. Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

6. Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

7. Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç, açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

8. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

9. Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.