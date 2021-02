AOC, Red Bull Racing Esports ile gücünü birleştiriyor

AOC, Red Bull Racing Espor sürücülerini eğitimlerinde desteklemek için üst düzey monitörlerini sunuyor. Ek olarak, Red Bull Racing'in Birleşik Krallık'ta, Milton Keynes'deki Espor Erena'sı, AOC AGON AG273QZ ya da kavisli AOC AGON AG273QCX gibi AOC monitörleri ile tamamen donatıldı. AOC, portföyünü, Red Bull Racing Espor'un sahip olduğu bilgi ile genişletmeye ve simulasyon yarışçıları için mümkün olan en iyi ekranları üretmeye devam etmeyi amaçlıyor.

AOC, Red Bull ile güçlü bir birlikte çalışma geçmişine sahip, League of Legends ve Counter-Strike: Global Offensive gibi oyunlarda en yüksek performanslı monitörleri ile çeşitli turnuvalarda destek sunuyor. AOC, simulasyon yarışlarının şu sıralar yaşadığı patlama ile, rekabetçi oyun dünyasının bir sonraki branşını kapsamayı ve Red Bull Racing Espor sürücülerinin hakimiyetlerini korumalarında onlara destek olmayı iple çekiyor.

DÜNYANIN EN HIZLI BULL'LARI

Red Bull Racing Espor yarış kadroları, dünyanın dört bir yanından gelen en iyi yeteneklerden bazılarına sahip. Sürücüleri, F1 Esports Pro Serisi'nde, iki yıl üst üste Team Championship (Şampiyonluk Takımı) kazandı. Yıldız yarışçı Sebastian Job, Porsche TAG Heuer Espor Süper Kupa ünvanını alarak 2020'deki iRacing Dünya Şampiyonu oldu, Forza takımı ise LeMans Espor ödülünü eve götürdü.

AOC, yarış birimini, performanslarını daha da hızlandırmaları amacıyla resmi takım mekânını desteklediği için gurur duyuyor. AOC Pazarlama ve İşletme Direktörü Stefan Sommer şunları söyledi: "Red Bull Racing Espor simulasyon yarışçıları, becerilerini zaten kanıtladılar ve en yükseğe ulaşmak için sürüş yapıyorlar. Onlardan gelen geri bildirim ile, AOC monitörlerini simulasyon yarışçılarının gereksinimlerine göre daha fazla ayarlamayı ve onların yetenekleri ışığında performanslarını bir sonraki düzeye getirmelerini amaçlıyoruz."

DOĞRU EKİPMANLA PODYUMA DOĞRU

Monitörler, simulasyon yarışlarında çok önemli bir unsur, ne de olsa yarış pisti üzerinde kusursuz bir genel bakışa sahip olmayı ve kullanıcının diğer sürücülere dikkat etmesini sağlıyor. Bu ekranlar, ayrıca görüntüleri süper hızlı bir şekilde sunuyorlar, çünkü espor dünyasında her milisaniye bir avantaj. Her dal, farklı ekranlardan yararlanıyor. Red Bull Racing Espor iRacing takımı, üçlü ya da dörtlü bir ekran kurulumunu yeğliyor, F1 bölümü tek bir düz ekrana gereksinim duyuyor ve V10-R sürücüleri ise tek bir kavisli geniş ekran monitörü tercih ediyorlar.

Red Bull Racing Pazarlama Direktörü Oliver Hughes, "AOC ile olan bu yeni ortaklık, yarış simülasyonu programımız ile her yönüyle bağlantılı. Saniyenin onda biri ve yüzde biri kadar rekabetin olduğu böylesine rekabetçi bir sporda, yüksek bir ekran yenileme hızı ve yıldırım hızında tepki süresi, sürücülerimizin sıralamada önde olması için kritik önem taşıyor. AOC'nin ileri teknoloji monitörleri, özellikle oyun oynamak için tasarlanmıştır ve sürücülerimize rekabet avantajı sağlar. Milton Keynes'de Red Bull Teknoloji Kampüsü'ndeki amaca yönelik yeni Espor eğitim tesisimiz, tamamen AOC'nin ödüllü monitörleriyle donatıldı ve ekibe iddialı hedeflerimize ve yarattığımız yüksek kaliteli tesisle eşleşen ekipmanı sağladı. "

AOC, rekabeti devralmaya ve Red Bull Racing Esport'un simulasyon yarışı yeteneklerinin bir sonraki şampiyonluk ödülünü almalarını desteklemeye hazır.

AOC HAKKINDA

1967'de kurulan AOC, dünya çapında lider bir monitör ve BT aksesuarları markası ve dünyanın en büyük LCD üreticisi olan TPV Technology Limited'in bir yan kuruluşudur. AOC'nin kapsamlı portföyü, hem profesyonel hem de kişisel uygulamalar için her ihtiyaca yönelik mükemmel monitörü sağlar. AOC ekranları, olağanüstü tasarımlarla sarılmış mükemmel bir görüntüleme deneyimi sunar.

Yüksek performanslı oyun monitörlerinin en güçlü portföylerinden birine sahip olan AOC, dünyanın bir numaralı oyun monitörü markasıdır.

RED BULL GAMING ESPOR HAKKINDA

Oyun alanında karakterler oluşturduk, uzun süredir espor etkinliklerine ev sahipliği yaptık ve onları destekledik. En tanınmış sporcular arasında streaming süperstarı Ninja, 2019 Dota 2 dünya şampiyonları OG ve çok daha fazlası var. League of Legends Global Espor Etkinlikleri ve aralarında League of Legends Avrupa Şampiyonası (LEC), Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), League of Legends Şampiyonluk Serisi (LCS)'nin de bulunduğu, dünyanın dört bir yanında çok sayıda bölgesel lig ile ortaklığımız bulunuyor. Red Bull Solo Q dışında, dünya çapındaki oyunculara diğerlerinden farklı olduğunu gösterme şansı veren, Red Bull Kumite gibi turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. İçecek kutusunun arkasındaki dünyayı keşfedin ve redbull.com/esports ya da redbull.com/gaming'deki merkezi ziyaret edin. Merkezlerimiz, oyun, espor ve yaşam tarzı alanlarındaki en son trendlere sahip. Buralar, heyecan verici Red Bull etkinlikleri hakkında bilgi edinmek için bir odak noktası. Üstelik, özellikle becerilerini geliştirmek isteyen oyunculara yönelik bir bölüm de bulunuyor.