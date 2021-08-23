AOÇ'deki yangının şüphelisi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
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AOÇ'deki yangının şüphelisi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

AOÇ'deki yangının şüphelisi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki yangının şüphelisi Mehmet T'nin "kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli parayla cezalandırılması istenen iddianame, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki yangının şüphelisi Mehmet T'nin "kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli parayla cezalandırılması istenen iddianame, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 25 Temmuz'da Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde yangın çıktığı, olay yerinde bulunan Mehmet T'nin elindeki çakmakla yakalandığı bildirildi.

Mehmet T'nin "kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para ile cezalandırılması istenen iddianame, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mehmet T, 2 Şubat 2022'de hakim karşısına çıkacak.

Olay

AOÇ arazisindeki hatıra ormanında 25 Temmuz'da yangın çıkmıştı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edilmişti.

Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis, Mehmet T'yi gözaltına almıştı. Savcılık ifadesinin ardından zanlı, savcının talimatı üzerine Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Buradan gelen rapor doğrultusunda sulh ceza hakimliği, konuşma güçlüğü bulunan şüphelinin Eskişehir Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevkine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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