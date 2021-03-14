Anzer Yaylası'nın hazinesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Anzer Yaylası'nın hazinesi

14.03.2021 07:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 07:42
Anzer Yaylası'nın hazinesi

Anzer balı, Anzer Yaylası'nda 1.750 metre rakımdan 3.150 metre rakıma kadar ulaşan, yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki bir vadide üretiliyor.

Anzer balı, Anzer Yaylası'nda 1.750 metre rakımdan 3.150 metre rakıma kadar ulaşan, yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki bir vadide üretiliyor. Anzer Vadisi'nin doğu, batı ve güney yönlerinden 3 bin metreyi geçen yüksek dağ silsileleriyle çevrili olması doğal bir ekosistem oluşturuyor ve onu etrafındaki yerlerden farklılaştırıyor. Bu da bala yansıyor.

Anzer balının üretiminde hastalıklara karşı dayanıklı olması, soğuk ve sisli havalarda bile uçması ve dilinin diğer arı ırklarından daha uzun olması nedenleriyle Kafkas ve Kafkas melezi ırkı arılar kullanılıyor. 

Üretim haziranın ilk haftasıyla birlikte kısmen karlı bölgelerde başlayıp ağustosta tamamlanıyor. Coğrafi sınırda yaklaşık 3 bin kovan kapasitesi var. Bal tüketiciye süzme olarak sunuluyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve birçok hastalığa iyi geldiği için ilgi gören Anzer balının kilosu geçen yıl 1.000 lira civarındaydı. Üretilenden çok daha fazla miktarı da 'Anzer balı' adıyla satılıyor. Ancak bu durum balın coğrafi işaret almasıyla artık son buluyor. Yani artık ne kadar üretildiyse o kadar tüketilecek ve "Aldık ama bu Anzer balı mı acaba" diye düşünmeyeceğiz.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve birçok hastalığa iyi geldiği için ilgi gören Anzer balının kilosu geçen yıl 1.000 lira civarındaydı.

TÜRKİYE'NİN ÖZEL BALLARI

Geven balı: Özellikle Van, Bingöl, Hakkari ve Sivas'ta yılda ortalama 15 bin ton üretiliyor.

Kekik balı: Çankırı, Ankara, Kastamonu, Trabzon, Amasya, Bolu ve Kütahya bu balın en yoğun üretildiği yerler.

Kestane balı: Marmara'dan Doğu Karadeniz'e kadar birçok noktada ama özellikle Artvin, Rize ve Kastamonu'da yılda 1.500-2.000 ton arasında üretiliyor.

Hayıt balı: Üretim bölgesi Akdeniz... Antalya, Mersin ve Muğla en çok üretimi yapılan şehirler.

Keçiboynuzu balı: Harnup balı da deniyor. Muğla ve Antalya'da sınırlı miktarda üretilebiliyor.

Çam balı: Anavatanı Türkiye... Bal ihracatının da neredeyse tamamını bu bal oluşturuyor. Dünya çam balının yüzde 92'si ülkemizde, 100 bin hektar civarında bir alanda üretiliyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Hakan Yılmaz Rasim Öztekin
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Halis Özkahya Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anzer Yaylası'nın hazinesi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 07:43:28. #1.15#
title