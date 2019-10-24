Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımına ara verildi

24.10.2019 15:24

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkımına bir hafta ara verildi.

Sabah saatlerinde yıkım işlemlerinin başladığı Anzer Yaylası'na gelen İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, yöre sakinleri ile bir süre görüştü.

Seyhan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 4342 sayılı Mera Kanunu'nda, meralarda ve yaylalarda hüküm ve tasarrufun tamamen Hazine ve devlete ait olduğunu söyledi.

Hazine ve devlete ait arazilerde vatandaşın yapılaşmasının "kaçak yapılaşma" olarak adlandırıldığını ifade eden Kaymakam Seyhan, "Ocak 2018'den sonra özellikle bu yapı kayıt belgelerinin sürelerinin dolmasından sonra Rize Valiliğimizin bu konuda ciddi, titiz çalışması var. Bizim de muhtarlıklara tebligatlarımız var. Konuyla alakalı, kaçak yapılara müsaade edilmemesiyle alakalı. Biz buraya geldik, konu ile alakalı 4-5 binamızı tespit ettik, 2018'den sonra yapıldığına dair." diye konuştu.

Seyhan, üzücü manzaralarla karşılaşıldığını belirterek, "Bizim vatandaşımızla karşı karşıya gelmemiz söz konusu değil ama ben burada kanunun gereğini yapmakla mükellefim. Yani biz buraya geldik, vatandaşlarımız bizden talep etti, dediler ki; 'Evlerimizde değerli eşyalarımız var. En azından çatılardaki saclarımızı sökelim'. Biz de kendilerine bir haftalık süre tanıdık ama bu şu demek değildir, bu burada kapandı. Böyle algılanmamalıdır." dedi.

Yıkımların devam edeceğine dikkati çeken Tarık Buğra Seyhan, şöyle konuştu:

"Burada şöyle bir algı var ne yazık ki üzülerek söylüyorum, vatandaşımız devletin bu kararlı duruşunu ciddiye almamaya başladı. Yani biz devlet olarak bir emir ve talimat yayınlıyoruz, vatandaşın buna rağmen bina dikmesi takdir edersiniz ki 'biz devleti bu konuda tanımıyoruz' demektir ve 'devlet nasılsa yıkamayacak' demektir. Biz bunlara mahal vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız da burada, kendileri ile görüştük, bir hafta süre tanıyoruz, hepsi bundan ibaret."

Kaynak: AA