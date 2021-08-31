Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
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Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var

Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balının bu yılki kilo satış fiyatı 1200 TL olarak belirlendi.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balının bu yılki kilo satış fiyatı 1200 TL olarak belirlendi. Anzer balı için şu ana kadar ise 1 ton sipariş verildi.

İkizdere'ye bağlı Ballıköy'deki Anzer Yaylası'nda bu yıl 200 üretici, 3 bin kovanda bal üretimi yaptı. Yaylada arılar, yaz boyu 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasından çiçek özü toplayarak, 2 ton 400 kilo bal üretti. Ballar tahlil için Ankara'da Hacettepe Üniversite'sine gönderildi. Tahlilden dönen balların öncelikli hastaların talepleri karşılanmak üzere satışına başlanacak. Anzer balı için şu ana kadar ise 1 ton sipariş alındı.   

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, bu yıl iyi sayılabilecek bir bal üretim sezonu geçirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 200 ailemiz arıcılıkla iştigal etmektedir. Bizim kooperatifimize 2 bin 400 kilogram bal geldi. Biz bunları aldık Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile göndereceğiz. Tahlilden dönerek onaylanan ürünlerimizin de satışını yapacağız. Eylül ayı sonu gibi satışa başlarız. Şu an 1 ton ön siparişimiz var. Biz bunları değerlendirerek ilk önce sipariş veren vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Hastalıklı olanların öncelikli kategoride bulundurarak onlara da ballarını ulaştıracağız" diye konuştu.'KİLOSUNA YÜZDE 20 ZAM'

İki yıldır Anzer balına zam yapmadıklarını hatırlatan Civelek, "Bu yıl yüzde 20 zam yaparak kilosunu 1200 TL'den satışa sunuyoruz. Yarım kilogram bal 600 lira, 250 gram bal ise 300 liradır. Bu yıl Anzer balı coğrafi işaret almış durumdadır. Bundan sonra Anzer'de üretilmeyen hiçbir ürün Anzer balı olarak satılmayacaktır. Bunun takibini de İl Tarım Müdürlüğü ve Rize Valiliği yapacaktır. Tüketicilerimiz de Anzer balını alırken üzerindeki coğrafi işaret bandrolüne dikkat etmeliler" ifadelerini kullandı.


Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var - Haberler
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