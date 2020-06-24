Anzer balı için üreticiler kovanlarını yerleştirdi
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Anzer balı için üreticiler kovanlarını yerleştirdi

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı için üreticiler, kovanlarını yerleştirmeye başladı.

Anzer balı için üreticiler kovanlarını yerleştirdi
24.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:50

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı için üreticiler, kovanlarını yerleştirmeye başladı. Yaklaşık 200 arıcının 3 bin kovan yerleştireceği Anzer'de arılar, 400'e yakın çiçek türünden Anzer balı üretecek.

Dünyaca ünlü Anzer balı için arıcılar Anzer Yaylası'nda yerini almaya başladı. Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nın 40'ı endemik 400'e yakın çiçekten oluşan zengin florasından elde edilecek Anzer balı için yaklaşık 200 arı üreticisi; bölgeye 3 bine yakın kovan yerleştirecek. Arıcılar, soğuk giden havaların düzelmesi ile beraber kovanlarını yaylaya çıkarıp, hazırlıklara başladı. Ağustos ayında sağım yapılacak Anzer balı için şimdiden sipariş alan arıcılar, artık arılarının çalışmasını bekleyecek.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek hava şartlarının kötü gitmesi dolayısıyla mevsimin biraz geciktiğini söyleyerek, "Anzer Yaylası'na 200 arıcı 3 bin civarında kovan yerleştirecek. Son yıllarda hem Anzer balının değerli olması hem de insanların arıcılığa yönelmesi ile beraber yayladaki arıcı ve kovan sayısında da artış yaşanmaya başladı. Anzer balının en önemli özelliği içindeki floranın zenginliği. 400'e yakın çeşit çiçek var ve bu zenginlik bala o kaliteyi katıyor. Anzer'de sezon kısıtlı olur. Kovanları temmuz ayına kadar yerleştireceğiz, temmuzda arılar ballarını toplayacaklar, ağustosun ilk haftasında da sağımı yapacağız. Balları Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile gönderiyoruz. Onaylanan balları mühürleyip etiketleyip satışa sunuyoruz. Bal satışa çıkmadan da fiyatını belirleriz. 2019 yılında kilosunu 1000 TL'den sattık. Ekonomik şartlarda göz önünde bulundurulduğunda belki de bu yıl bir artışa gitmeyebiliriz ya da çok cüzi bir artış yapabiliriz" dedi.'KORONAVİRÜS ANZER BALINA İLGİYİ ARTIRDI'Koronavirüs salgını nedeniyle Anzer balına ilginin artığını belirten Civelek, "Elimizdeki balı tükettik, 2020 yılı için siparişleri alıyoruz. Son 2 aydır yani koronavirüsün artış yaşandığı dönemde Anzer balına da ilgi arttı. Anzer balı gerçekten bağışıklık sistemi güçlendirme bakımından ispat edilmiş bir üründür. Anzer poleni de bağışıklık sistemini güçlendiren özelliklere sahiptir. Bunun bilincinde olan vatandaşlar siparişlerini verdiler" diye konuştu.'DÜNYANIN EN DEĞERLİ BALINI ÜRETİYORUZ'İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de "Anzer, Türkiye'nin hatta dünyanın en değerli balının üretildiği bir yer. Zengin bitki florası sayesinde dünyanın en değerli balını üretiyoruz. Bal sezonu başlıyor, arıcılar yerleşmeye başladı. Birkaç yıldır iklim faktörlerinden dolayı burada çok bal olmadı. Bu yıl iyi bir sezon olmasını umut ediyoruz. Geçen sene bin liradan satılan Anzer balının fiyatına göre İkizdere'nin diğer vadilerinde üretilen balların fiyatları ortaya çıkıyor. Anzer bu vadinin, ülkemizin lokomotifi bal üretimi konusunda" diye konuştu.'ANZER BALI GİBİSİ YOK'75 yıldır arıcılık yapan İbrahim Kangel, "Arıcılık zevk işi, alıştın mı daha duramıyorsun. Bu yaşına rağmen hala arılarımla ilgileniyorum. Bir sürü bal var ama Anzer balı gibisi yok. Başka yerlerdeki balları 'Anzer balı' diye satıyorlar, Anzer balının orijinalini ustası anlar, başka kimse anlayamaz. Sezon için hazırlıklarımızı yaptık, artık arıların bal üretmesini bekliyoruz. Ancak bu sene sezon iyi gözükmüyor" dedi.'KOOPERATİF BALI TERCİH EDİLMELİ'

Mevsimlik Anzer'e geldiklerini anlatan Aslan Arıcan, "Bu yıl havalar iyi gitmediği için henüz çiçekler tam olarak açamadı. Hava şartları iyi giderse bal üretimi olur. Vatandaşların gerçek Anzer balına ulaşması için kooperatifte satılan balı tercih etmelerini öneriyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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