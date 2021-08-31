Anzer Balı bu yıl 1200 TL'den satılacak
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Anzer Balı bu yıl 1200 TL'den satılacak

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Ekonomi

Anzer Balı bu yıl 1200 TL'den satılacak Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın bu yıl ki kilogram fiyatı 1200 TL olarak belirlendi.

Anzer Balı bu yıl 1200 TL'den satılacak

RİZE - Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın bu yıl ki kilogram fiyatı 1200 TL olarak belirlendi.

Rize'nin eşsiz doğaya sahip Anzer yaylasında üretilen Anzer Balı yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurtiçinden hem de yurtdışından oldukça talep görüyor. Son iki yıldır hiçbir zammın uygulanmadığı bal, üst üste iki yıl bin liradan satışa sunuldu. Bu yıl yağışlar ve hava koşullarının olumsuz ilerlemesi bal üretim döneminde üreticilere zorluk yaşattı. Bal veriminin düşmesiyle üreticinin de yapmış olduğu masraflar göz önüne alınarak Anzer balının kilogram fiyatı bin liradan bin 200 liraya çıkarılma kararı alındı. Piyasada oldukça sahte Anzer Balı olduğunu ve halkın sahte balları satın aldığını söyleyen Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz vatandaşları sahte bal almamaları konusunda da uyardı.

Al fiyatının son 2 yıldır hiç zam almadığını hatırlatan Deniz "2021 yılı için Anzer balıyla ilgili yapmış olduğumuz toplantıda Anzer balının fiyatını belirledik. İki yıldır Anzer balı fiyatında herhangi bir artış yapılmamıştı. Bu bağlamda ülkemizdeki ekonomik durumu ve üreticimizin de yapmış olduğu masrafları göz önüne alarak Anzer balının kilogram fiyatı bin 200 TL olarak belirlenmiştir. 2021 ve 2022 sezonunda Anzer ballarımız 1200 TL'den satışa sunulacaktır" dedi.

Ellerinde geçmiş yıllardan hiç kalmadığını bu nedenle sadece bu sezon için ön sipariş alabildiklerini dile getiren Deniz "Anzer balı şuan da elimizde yok. Tahminen 4 aydır Anzer balımız bitmiş durumda. Kesinlikle şuan elimizde Anzer balı yoktur. Zaten 4 aydır bal olmaması nedeniyle bizi arayan müşterilerimize ön kayıt alarak kaydediyoruz. İnternet üzerinden ve mail atarak da ön sipariş işlemlerini müşterilerimiz yapabiliyor. Yeni sezon da Eylül ayının ikinci haftası açılıyor"

Yeni sezon balının eylül ayının ortalarına satışa çıkacağını sözlerine ekleyen Deniz "Anzer balının olmaması tabii ki talebin artmasına sebep oluyor. Aynı zamanda yurtdışından gelen müşterilerimiz Anzer balına yoğun bir talep içerisindeler. Tabii ki onlara da aynı hassasiyeti göstererek ön siparişlerini kaydettik. Eylül ayının ikinci haftasında bal tahlilleri elimize ulaştıktan sonra talepleri karşılamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bu yıl hava şartlarının Anzer Balı'nı da olumsuz etkilediğini ifade eden Deniz "Son zamanlarda ülkemizde ve dünya genelinde bir kuraklık söz konusu oldu. Haliyle bizim üretimimize de yansıdı. Aynı zamanda ağustos itibariyle havaların bozması ve yağışlar da Anzer balı üretimine kötü yansıdı. Ama bizim yaylamızın rakımı yüksek olması sebebiyle bu sıcaklıklar bir nebze bize iyi gelmiş oldu diyebiliriz. Havaların sıcak olması üretimi artırdı. İlk üretim tarihinde sıcaklığın yüksek olmasına rağmen beklediğimiz rekolteye ulaşamadı" diye konuştu.

Anzer Balı'nda sahteciliğe vurgu yapan Deniz sözlerinin devamında "Anzer balında talebin çok olması nedeniyle müşterilerimize bir çağrı yapmak istiyoruz. Şuan da piyasada ve elimizde kesinlikle Anzer balı yoktur. Yani yeni sezonu beklemelerini tavsiye ediyoruz. Zaten yeni sezonda Rize İl Tarım Müdürlüğü denetiminde Anzer balında coğrafi işaret alınması sebebiyle Rize İl Tarım Müdürlüğü katkılarıyla coğrafi işaret etiketi alacak. Eylül ayının 20'sinden sonra ballarımız satışa çıkacaktır. Şunu da görmekteyiz ki, piyasada bir sürü Anzer balı adı altında Anzer ile alakası olmayan kişiler ve firmalar harıl harıl Anzer balı satıyorlar. Bu gibi yerlerden gerçek Anzer balını alamazlar. Müşterilerimize balların tahlil sonucunu beklemelerini tavsiye ediyoruz. Hakiki Anzer balı satın almaları için Eylül ayının 20'sini beklemelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Anzer Balı bu yıl 1200 TL'den satılacak
Anzer Balı bu yıl 1200 TL'den satılacak
Anzer Balı bu yıl 1200 TL'den satılacak
Anzer Balı bu yıl 1200 TL'den satılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

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