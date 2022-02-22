Anzentrum Bayburt Özel İdare Spor ile CriptoSwaps arasında sponsorluk anlaşması

BAYBURT (AA) - TFF 2. Lig'de mücadele eden Anzentrum Bayburt Özel İdare Spor ile CriptoSwaps şirketi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Bayburt Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Cüneyt Epcim, Anzentrum Bayburt Özel İdare Spor'un geleceği için çok önemli anlaşmayı imzalamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Şehir yöneticileri açısından en zor konulardan birinin spor kulüplerine finansman bulmak olduğunu belirten Epcim, "Bugün itibarıyla Criptoswaps'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Bayburt ölçeğindeki bir şehre güvendiler ve kulübümüze sponsor oldular. Bu anlaşma 2. Lig kulüpleri arasında imzalanan anlaşmalar içerisinde en önemli anlaşmadır." dedi.

Baybutluların fan token anlaşmasına gerekli desteği vereceğini aktaran Epcim, şunları kaydetti:

"Bir taraftan kulübümüz başarılı olacak, kulübümüz başarılı oldukça Criptoswaps da başarılı olacak. Bizler şunu ifade etmek istiyoruz. Bayburtlular olarak dayanışmayı seven bir topluluğuz. 1947'de ilk hemşehricilik derneğini kuran ve şu anda İstanbul'da en fazla üyesi olan hemşehricilik derneğinin Bayburtlular tarafından organize edildiğini bilen bir memleketin evlatlarıyız. Bu manada Bayburtluların CriptoSwaps'la yaptığımız anlaşmasına çok büyük ilgi ve sevgi göstereceklerini düşünüyoruz. Bu manada tüm Bayburtluları fan token anlaşmamıza destek vermeye çağırıyoruz."

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Anzentrum Bayburt Özel İdare Spor'a sponsor olan Criptoswaps'a teşekkür ederek, kentte spor adına güzel gelişmelere imza atılacağını söyledi.

Anzentrum Bayburt Özel İdare Spor Başkanı Celil Çalışkan ise de bu sponsorluk anlaşmasıyla takımın daha da başarılı olacağını belirterek, kendilerini bu süreçte yalnız bırakmayan Vali Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve CriptoSwaps yetkililerine teşekkür etti.

CriptoSwaps Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Özkan Cıbır, kulüplere kalıcı gelirler sağlamak için fan tokenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Fan tokenle hem taraftarın hem de kulübün kazanacağına işaret eden Cıbır, "Dünyadaki bütün takımlar kalıcı finansal çözüm arıyorlar. Burada yapılması gereken gerek Bayburtluların gerek il dışında yaşayan Bayburtluların buna destek olmaları lazım. Şimdiye kadar hep bir iş adamına gidip kulübe destek ol deniyordu. Şimdi sen şuradan fan token al hem kulübe destek olsun hem de senin için çok güzel bir yatırım olsun anlamında daha güzel olacak. Yani alınan her token aslında kulübümüze destek olurken sizin için de ilerisi için bir yatırım kaynağı. Anzentrum Bayburt Özel İdare Spor TFF 2. Lig'de iyi mücadele eden bir takım. Yarın birinci lige çıktığında belki 10 kat, belki 100 kat değerlenecektir." diye konuştu.