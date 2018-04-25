Anzaklar Uyku Tulumlarının İçerisinde Ayini Bekliyor

Çanakkale'de, Anzak Çıkarması'nın 103'üncü yıldönümünde, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda şafak ayini öncesi yaklaşık bin Anzak, geceden geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda yapılacak Şafak Ayini öncesinde, gece geç saatlerinde koya gelen Anzaklar, uyku tulumları içerisinde ayini bekliyor. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar da yayınlanıyor. - ÇANAKKALE