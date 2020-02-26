Anwar El Ghazi'nin AZ Alkmaar'a Muhteşem Füzesi
Ajax Ağustos 2015'te oynadıkları AZ Alkmaar maçında muhteşem gollerinden birini daha atıyor. Ceza sahası dışında topu alan Hollanda'lı kanat oyuncusu muhteşem bir vuruşla topu AZ Alkmaar ağlarıyla buluşturuyor.
26.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:21
Ajax Ağustos 2015'te oynadıkları AZ Alkmaar maçında muhteşem gollerinden birini daha atıyor. Ceza sahası dışında topu alan Hollanda'lı kanat oyuncusu muhteşem bir vuruşla topu AZ Alkmaar ağlarıyla buluşturuyor.
Kaynak: Dugout
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