Anüsüne Cinsel İlişki Oyuncağı Sıkışan Arjantinli, Benzin İstasyonuna Gelip Yardım İstedi
Arjantin'de çıplak halde benzin istasyonuna gelen adam, anüsüne cinsel ilişki oyuncağı sıkıştığını söyleyerek çalışanlardan yardım istedi.
Arjantin'in Buenos Aires şehrinde çırılçıplak şekilde bir benzin istasyonuna gelen adam, anüsüne cinsel ilişki oyuncağı sıkıştığını söyleyerek istasyon çalışanlarından yardım istedi. Olay, benzin istasyonuna gelen diğer müşteriler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
AMBULANS ÇAĞIRDILAR
Oyuncağın oraya nasıl girdiği bilinmemekle birlikte, acı içinde yardım isteyen adama olay yerinde çağırılan ambulans hemen müdahale etti.
"DOKTORU ARAYIN" DİYE YALVARDI
Bağırışlar içinde bir o yana bir bu yana koşturan adama benzin istasyonu çalışanları yardımcı olmaya çalıştı. Kendisiyle konuşmaya çalışan görevlilere sadece "Doktoru arayın" diyen adam, ambulans ile hastaneye götürülerek anüsüne sıkışan oyuncaktan kurtarıldı.
Orta yaşlardaki adamın adı açıklanmazken, olayın detayları ile ilgili de daha fazla bilgi verilmedi.
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Bu nedir yaaaavvvv.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ben demiştimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BENDE ADANA SANDIM LOOCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Bundan sonra onlara ben öyle yapıcam adi heriflerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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arkadaşCevap Yaz 2 Yayından Kaldır