Anuga'da Marmarabirlik farkı

08.10.2019 15:03

Almanya'nın Köln şehrinde 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen "ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarı"nda Marmarabirlik kalitesi ve farklı ürün yelpazesiyle ilgi odağı oldu.



Türkiye'nin zeytin ve zeytin yağı sektörünün öncü kuruluşu Marmarabirlik'in de katıldığı fuarda Marmarabirlik ürünlerine ilgi yoğundu. Fuarda ekip arkadaşları ile birlikte yoğun bir mesai harcayan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Dünya genelinde gıda fuarı olarak en önemli organizasyonların başında Anuga, Fancy Food, Gulfood ve Sial gelmektedir. Marmarabirlik olarak iştirak ettiğimiz ANUGA fuarından çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.



2009'lu yıllarda 18 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik, ortalama ihracatı 3400 tonlardayken, 2019 yılında ihracatta tarihi rekora koşuyor. İhracat politikaları hakkında bilgiler veren Asa, "Marmarabirlik, 320 barkodu olan ürünlerini başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 54 ülkeye doğrudan ihraç etmektedir. Bu yıl hedefimiz 1954 yılında kurulan Marmarabirlik'in en yüksek ihracat miktarına ulaştırmaktır" dedi.



Marmarabirlik'in Turquality Marka Destek Programına dahil edilen Türkiye'de ilk kooperatif olduğuna dikkat çeken Başkan Asa, "Avrupa'da pazar payımızı artırmak için Almanya hedef ülkeler arasında birinci sırada. Köln'de alınan arsa üzerine depolama tesisi yapılacak. Yapılacak olan bu tesis sayesinde bayilerimizin daha az stok ile daha çok satış yapmalarına katkı sağlanacak. Yurt dışına yapılan ihracatta Türk firmaları birbiriyle yarışmamalılar. Ülkede satılamayan ürünleri değil en kaliteli ürünleri ihraç etmeliyiz. Avrupa pazarı, ürünün nakde çevrileceği bir pazar olarak görülmemelidir. Türkiye'den en kaliteli sofralık zeytinler ihracat yapılmalı ki her geçen yıl ihracat miktarımız artsın ve pazarımız büyüsün. Arz fazlası ürünler ve kalite standartları düşük olan ürünleri ihraç ederek bindiğimiz dalı kesmeyelim. Türk gıda sektörü toplam ihracat içinde yüzde 10'luk paya sahip. Temel hedefimiz bu rakamı daha yukarılara taşımak adına atacağımız doğru adımlar olmalıdır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA