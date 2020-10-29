Antwerp - Tottenham UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Antwerp - Tottenham maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Antwerp - Tottenham arasındaki maçtır. Peki Antwerp - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

ANTWERP - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Antwerp - Tottenham UEFA Avrupa Ligi grup maçı 29 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 20:55 'de başlayacaktır.

ANTWERP - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Antwerp - Tottenham maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

ANTWERP - TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Bosuil Stadyumu, Anvers'da oynanacak.