Antwerp - Rangers maçı ne zaman saat kaçta? Antwerp - Rangers hangi kanalda? Antwerp - Rangers maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Antwerp - Rangers maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Antwerp - Rangers maçı hangi kanalda? Antwerp - Rangers maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Antwerp - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan maçta Antwerp - Rangers maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Slavia Prag - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta? Antwerp - Rangers maçı hangi kanalda, hakemi kim? Antwerp - Rangers maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

ANTWERP - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antwerp - Rangers, UEFA Avrupa Ligi maçı 18 02 2021 Perşembe günü oynanacak. Maçın başlama saati 23.00

ANTWERP - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Antwerp - Rangers maçı, Bein Sports beIN Connect kanalarından canlı yayınlanacak.

ANTWERP - RANGERS MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Antwerp - Rangers maçını izlemek için Bein Sports kullanıcısı olmalısınız.