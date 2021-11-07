Kanarya, milli araya kayıpsız girmek istiyor! Fenerbahçe-Kayserispor maçı başladı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak sarı-lacivertliler olası bir galibiyette 4. sıraya yükselecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de mücadelede takımını yalnız bırakacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Zajc, Meyer, Berisha

Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

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