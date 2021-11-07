Kanarya, milli araya kayıpsız girmek istiyor! Fenerbahçe-Kayserispor maçı başladı
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Bu karşılaşmada Vitor Pereira, Antwerp maçının etkili isimlerinden Jose Sosa'yı yedek kulübesine çekerken Zajc'a formayı verdi.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak sarı-lacivertliler olası bir galibiyette 4. sıraya yükselecek.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de mücadelede takımını yalnız bırakacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Zajc, Meyer, Berisha
Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic