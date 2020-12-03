Antwerp - Ludogorets UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Antwerp - Ludogorets Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Antwerp - Ludogorets maçıdır. Peki Antwerp - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

ANTWERP - LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Antwerp - Ludogorets maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

ANTWERP - LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Antwerp - Ludogorets maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

ANTWERP - LUDOGORETS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bosuil Stadyumu, Anvers'da oynanacak.