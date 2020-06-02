AnTuTu En İyi Telefonlar (Mayıs 2020)
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AnTuTu En İyi Telefonlar (Mayıs 2020)

Popüler Çin yazılım karşılaştırma/kıyaslama aracı AnTuTu, Çin pazarı için Mayıs ayının en iyi akıllı telefonlarını listeledi.

AnTuTu En İyi Telefonlar (Mayıs 2020)
02.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:50

Popüler Çin yazılım karşılaştırma/kıyaslama aracı AnTuTu, Çin pazarı için Mayıs ayının en iyi akıllı telefonlarını listeledi. Amiral gemisi ve orta seviye kategorilerinde en iyi performans gösteren akıllı telefonların listesi yayınlandı. Snapdragon 865 işlemcili telefonlar amiral gemisi sınıfını oluştururken, MediaTek Dimensity 1000L işlemcili telefonlar orta sınıfı oluşturuyor.

AnTuTu - Mayıs Ayının En İyi Amiral Gemisi Telefonları

AnTuTu Mayıs ayı en iyi telefonlar listesinde zirvedeki model 604.123 puanla OPPO Find X2 Pro. OPPO'nun yeni üst seviye akıllı telefonu geçtiğimiz ay 600.884 puan alarak amiral gemisi sınıfında ikinci sırada yerini almıştı. Mayıs ayına dönecek olursak, listenin ikinci sırasında 600.264 puanla Xiaomi mi 10 Pro karşımıza çıkıyor. OPPO Ace2, iQOO Neo3 ve Redmi K30 Pro Zoom Edition, listenin ilk beşini tamamlayan modeller. Listede Kirin 990 5G işlemcili Huawei ve Honor telefonların olmaması dikkat çekici.

AnTuTu - Mayıs Ayının En İyi Orta Seviye Telefonları

Orta sınıf telefonlar listesine baktığımızda, MediaTek, Qualcomm, Huawei ve Samsung'dan farklı işlemcilerle çalışan telefonlar görüyoruz. Zirvedeki model 403.607 puanla OPPO Reno3 5G. MediaTek Dimensity 1000L işlemcili telefonu 387.583 puanla Honor 30, 385.323 puanla Huawei Nova 7 takip ediyor. İki telefon da Kirin 985 işlemciden güç alıyor. Kirin 829 işlemcili Honor 30S, Honor X10 ve Huawei Nova 7 SE, listenin ilk beşini tamamlıyor. Snapdragon 765G işlemcili Redmi K30 5G, Mayıs ayı en iyi orta sınıf telefonlar listesini tamamlayan model oluyor.

Kaynak: Tamindir

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