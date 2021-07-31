Antrenörümüz Duygu Yardımcıoğlu Plaketle Ödüllendirildi

Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023 kapsamında hayata geçirilen Sporla Büyü Sağlığa Yürü eTwinning projesine okçuluk branşında destek veren okçuluk antrenörü Duygu Yardımcıoğlu, Atatürk Ayser Kani Çelikel İlkokulu Okul Öncesi Öğretmenleri tarafından plaketle ödüllendirildi.

Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023 kapsamında hayata geçirilen Sporla Büyü Sağlığa Yürü eTwinning projesine okçuluk branşında destek veren okçuluk antrenörü Duygu Yardımcıoğlu, Atatürk Ayser Kani Çelikel İlkokulu Okul Öncesi Öğretmenleri tarafından plaketle ödüllendirildi.

MANEP 2023 vizyonu doğrultusunda Manisa'nın Yunusemre ilçesinde görev yapan 10 okul öncesi öğretmeni tarafından sürdürülen, Sporla Büyü Sağlığa Yürü eTwinning projesi kapsamında öğrencilere güne sporla başlayarak hareket alışkanlığı kazandırmak amaçlandı. Proje doğrultusunda öğrenciler, obeziteye karşı bilinçlendirildi ve birçok spor dalıyla hakkında bilgi sahibi oldu. Okçuluk Antrenörü Duygu Yardımcıoğlu da; Atatürk Ayser Kani Çelikel İlkokulu öğrencilerini proje kapsamında okçulukla tanıştırdı ve okçuluğun detayları hakkında bilgiler verdi.

Okul Öğretmenlerinden Yardımcıoğlu'na Teşekkür Plaketi

Atatürk Ayser Kani Çelikel İlkokulu Müdür Yardımcısı Sinem Altun, Okul Öncesi Öğretmenleri Dilek Tatlı ve Funda Aşık da proje kapsamında öğrencilerden ve kendilerinden desteğini esirgemeyen Duygu Yardımcıoğlu'na teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundular. Tarık Almış Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen plaket törenine Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Nejla Çatıkkaş da katıldı.

Manisa'da Okçuluğu Başlatan İsim Oldu

Okçuluk Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Nejla Çatıkkaş, plaket takdim töreninde yaptığı konuşmada, "Duygu Yardımcıoğlu, 2008 yılında Manisa'da okçuluk sporunu başlatan isimdir. Birçok projelerde yer alarak başarı ödülleri alan Yardımcıoğlu, Manisa'da milli sporcu yetiştiren tek antrenördür. Yetiştirdiği sporcular, Türkiye'de ve Avrupa'da derece yapmıştır. Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Polisgücü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor ile yapılan tüm projelerde yer almıştır. Pandemi döneminde de çocukların sporla bütünleşmesi için uygulamaya alınan projede online video platformu üzerinden öğrencilere okçuluk dersleri vermiştir. Okçuluk sporuna kattıkları için Duygu hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sporcu ve Antrenörler Yetiştirmiştir

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı da proje kapsamında plaketle ödüllendirilen Duygu Yardımcıoğlu'ndan övgüyle bahsetti. Elmalı, "Manisa'da adını antrenörlerin antrenörü olarak adını duyuran, okçuluk branşını kulübümüze kazandıran ve kulübümüzde birçok sporcunun yetişmesine vesile olan; Duygu Yardımcıoğlu hocamıza çok teşekkür ediyorum. Aldığı ödülden ötürü tebrik ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Atatürk Ayser Kani Çelikel İlkokulu Müdür Yardımcısı Sinem Altun, kul Öncesi Öğretmenleri Dilek Tatlı ve Funda Aşık, Okçuluk Antrenörü Duygu Yardımcıoğlu'na plaket takdiminde bulundular.

Kaynak: Habermetre