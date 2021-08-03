Antrenörü Yılmaz Göktekin, Ferhat Arıcan'ın başarısıyla gurur duyuyor Açıklaması
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Antrenörü Yılmaz Göktekin, Ferhat Arıcan'ın başarısıyla gurur duyuyor Açıklaması

Antrenörü Yılmaz Göktekin, Ferhat Arıcan'ın başarısıyla gurur duyuyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın başarısının kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın başarısının kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi.

Göktekin, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyaya ulaşan öğrencisi Ferhat Arıcan'ın Türkiye cimnastik tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazanmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Tokyo 2020'de yarışan 4 milli erkek cimnastikçinin de başarılı olduğuna değinen Yılmaz Göktekin, şunları dile getirdi:

"Duygularımı ifade etmekte çok zorlanıyorum. Bu, her şeye değdi. Sporcularımızla aylardır ailelerimizden uzaktayız. Çok fedakarlıkta bulunduk. Bunun geleceği zaten belliydi. Burada 7 tane final yaptık. Her final bizim için çok önemliydi. Her sporcumuzdan madalya beklentimiz vardı. Birincide olmadı, ikincide olmadı. Buraya gelirken sporcularıma, 'İlla ki olacak.' dedim. Sonunda da oldu. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Hepimize güzel bir moral oldu. Türk cimnastiği için, Türk sporu için çok büyük bir sonuç aldık. Olimpiyatlarda alınan madalyanın anlamı çok farklı. Gelecek nesiller için çok güzel bir model oldu. İmkansızı başardı. 'Olamaz' denileni hep beraber yaptık. Bu bir ekip işi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Ferhat'ın başarısından bahsederken duygulanan ve konuşurken gözleri dolan milli takım antrenörü, "Ferhat'ın Rio 2016'daki performansını televizyondan izledim. Çok büyük bir şanssızlık yaşadı. Ancak bu bize çok büyük bir tecrübe kazandırdı. Ferhat, bu madalyayı 5 yıl bekledi. Buraya kadar tüm sporcularımız çok iyi hazırlandı. Burada 1-2 tane daha madalya alabilirdik. Tüm sporcularımız hazırdı ama Ferhat gerçekten inanmıştı. Bana, 'Ben 5 yıl önce Rio'da bir şey bıraktım. Onu almaya gidiyorum.' dedi. Kendisi bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Yılmaz Göktekin, Ferhat'ın finale ilk sırada çıkmasının bir strateji olduğunu anlatarak, "Stratejiydi. Finalde 8 sporcu mücadele ediyor. Her çıkış sırasının bir avantajı veya dezavantajı var. Ferhat 7. çıksaydı, önündeki 6 sporcunun stresini yaşayacaktı. Ben ona, 'Oğlum çık keyfini yaşa, tadını çıkar. Sen yap herkes düşünsün.' dedim. O da çıktı, çok güzel bir performans sergiledi ve madalyayı sonuna kadar hak etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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