Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları uzatıldı

Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları 3 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları 3 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 2021-2022 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları 3 Ağustos saat 23: 59'a kadar uzatıldı. Adaylar, sınava Aday İşlemleri Sistemi https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru yapan adaylar, sınav giriş belgelerini ise 16-20 Ağustos tarihleri arasında alabilecek. Sınav 22 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Yıldız Tilbe Çağatay Akman Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları uzatıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 18:08:31. #1.15#

title