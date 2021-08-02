Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları 3 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları 3 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 2021-2022 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları 3 Ağustos saat 23: 59'a kadar uzatıldı. Adaylar, sınava Aday İşlemleri Sistemi https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru yapan adaylar, sınav giriş belgelerini ise 16-20 Ağustos tarihleri arasında alabilecek. Sınav 22 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı