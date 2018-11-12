Kilis'te Birinci Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu açıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından Satranç Birinci Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu açıldı. Zeytçioğlu İlkokulunda yapılan kurslar eğitmen Kilis Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Mudur Yardımcısı Yener Altıparmak ve Türkiye Satranç Federasyonu Adana il Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu gözetiminde yapıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilcisi Gönül Çelen, eğitimlerin başarılı geçtiğini ifade ederek, kursiyerlere ile eğitmenlere teşekkür ettiğini söyledi. - KİLİS