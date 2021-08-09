ANTRENÖRLÜK KURSLARI ÜCRETLERİ HAKKINDA

14-19 Ağustos 2021 Ankara Dans Sporu (Latin&Standart) 2. kademe antrenörlük kursu, 14-21 Ağustos 2021 Ankara Arjantin Tango 2. kademe antrenörlük kursu ve 14-18 Ağustos 2021 Ankara Serbest Stil 1.

14-19 Ağustos 2021 Ankara Dans Sporu (Latin&Standart) 2. kademe antrenörlük kursu, 14-21 Ağustos 2021 Ankara Arjantin Tango 2. kademe antrenörlük kursu ve 14-18 Ağustos 2021 Ankara Serbest Stil 1. kademe yardımcı antrenörlük kursu ön kayıtlarının son gününün 10 Ağustos 2021 tarihi olması dolayısıyla, ön kayıt yaptıran kişilerin mail adreslerine gelen referans numarasıyla Halk Bankası gişelerinden, uygulama kurs ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

Not: Ödemeler, EFT, Havale ve ATM üzerinden yapılmamaktadır.

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

Kaynak: Habermetre