Antrenörlere maddi yardım
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Antrenörlere maddi yardım

Antrenörlere maddi yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, pandemi sürecinde liglerin ertelenmesiyle sıkıntıya düşen antrenörlere maddi yardımda bulundu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, pandemi sürecinde liglerin ertelenmesiyle sıkıntıya düşen antrenörlere maddi yardımda bulundu.

Başkan Akay, pandemi nedeniyle toplumun her kesiminin büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, "Sosyal yardımlarla halkımıza ulaşırken amatör kulüplerimizin bel kemiği olan ve liglerin oynanmaması nedeniyle sıkıntı yaşayan antrenörlerimize de katkıda bulunduk. İmkanlarımız dahilinde Seyhan'daki 34 kulübümüzde görev yapan antrenörlerimize nakdi yardımlarımızı bayram öncesi aktardık. Amacımız Seyhanlı ile birlikte pandemi sürecini en az olumsuzlukla atlatabilmek" dedi.

Seyhan'da faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüplerinde görev yapan antrenörler de çok büyük bir sıkıntılı süreç yaşadıklarını ifade ederek, "Bizlerden desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'a teşekkür ediyoruz" dediler. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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