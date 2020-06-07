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Antrenörler THF'den yeni sezon takvimini bekliyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) bir an önce yeni sezon takvimini belirlemesini beklediklerini söyledi.

07.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:04

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) bir an önce yeni sezon takvimini belirlemesini beklediklerini söyledi.

Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 2019-2020 sezonunun sonlandırıldığını hatırlatıp, "Ligi lider bitirdiğimiz tescillendi ama şampiyonluk olmadı. Her zaman söylediğim gibi bu çok önemli değil. Önemli olan, sporcularımızın, hakem ve seyircilerimizin sağlığı. Bu kararı aldığı için federasyonumuzu kutluyorum." diye konuştu.

Bazı şeylerin netliğe kavuşması gerektiğine dikkati çeken Günal, şunları söyledi:

"Sezonun ne zaman açılacağı, ligde kaç takım olacağı belli değil. Kulağımıza gelen duyumlar, 12 takımlı, düz bir lig olacağı yönünde ama sürecin tarihlerinin belli olması lazım. Basit bir hesap yapacak olursak, 17 Mart'ta son maçımıza çıktık. Eylül ayının ikinci haftası maçların başlayacağını düşünürsek, 6 aylık bir süreç ediyor. Altı ay sporcuların tam olarak aktivite yapmadan geçireceği bir süreç. Tescil kararının açıklandığı mayısın son haftasına kadar sporcularımız verdiğimiz programı uyguladılar ama bu mevcudu korumak, gerilemeyi yavaşlatmak anlamına geliyor."

Federasyonun yeni sezon planlamasını beklediklerini aktaran Günal, "Eğer sezon eylülde başlayacaksa, temmuzun ortasında antrenmanların da başlaması ve sporculara bir miktar yüklenmemiz lazım. Bu sürecin hem fizyolojik hem de psikolojik etkileri olacak. Bu süreç hala atlatılmış değil. Bununla ilgili kararlar ne olacak, bunun açığa çıkması gerekmekte. Antrenörler olarak THF'den beklentimiz, bir an önce takvimin belirlenmesi. Kaç maç oynanacağını bilip, programımızı rahatça yapmamız gerekmekte. Umarım her şey düzelir." şeklinde konuştu.

Antrenörler THF'den yeni sezon takvimini bekliyor

Kaynak: AA

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