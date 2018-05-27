Antrenörden Yan Hakeme Tokat Attı Saha Karıştı

Muğla'nın Ula İlçesi'nde oynanan amatör maçta komiteye kızan yardımcı antrenörün öfke ile attığı tokat yan hakeme isabet etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula Gazi Kupası Futbol Turnuvasının yarı final maçında Gökova ile Akçapınar karşılaştı. Oynanan maçta, konuk takımın yardımcı antrenörü yan hakeme yumruk attı, kalecisi rakip futbolculara saldırdı.

KADIN TARAFTARLAR "KIRSANA BACAĞINI" DİYE BAĞIRDI

Kadın seyircilerin, 'Kırsana bacağını' diye bağırması dikkat çekti. Gökova - Akçapınar maçında, konuk takımın yardımcı antrenörü Bekir Bülbül, turnuvada, 'Oyuncular aynı köyde oturuyor olacak' kuralının ihlal edildiğini, Gökova'nın kadrosunda biri Vanlı biri de Muğla merkezde yaşayan 2 futbolcu olduğunu belirterek komiteye itirazda bulundu. İtirazı kabul edilmeyen Bülbül öfkelendi. Savurduğu yumruk yan hakeme isabet etti. Yan hakem sendelerken sahada gerginlik de arttı. Gökova'nın 3-1 kazandığı maçın ardından gerginlik devam etti. Akçapınar kalecisi rakip futbolculara saldırırken, tribündeki kadın taraftarların, 'Vursana, bacağını kırsana' diye bağırmaları dikkat çekti.

Öte yandan, Bülbül'ün daha sonra yan hakemin yanına giderek, "Yanlışlıkla oldu, özür dilerim" dediği öğrenildi.

Gökova takımı, Gölcük - Ula Gençlik maçının galibiyle final maçı oynayacak.