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Antrenör sokakta, vatandaşlar balkonda spor yaptı

Amasya'da antrenör sokakta, vatandaşlar balkonda spor yaptı.

Antrenör sokakta, vatandaşlar balkonda spor yaptı
16.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:51

Amasya'da antrenör sokakta, vatandaşlar balkonda spor yaptı.

Farklı branştaki antrenörler evde kalan halka spor yaptırıyor. Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, korona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler nedeni ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri programında yer alan "Halka ortak spor yaptırma" etkinliği kapsamında evde kalan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırıyor.

Şeyhcui Mahallesi'nde site site dolaşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri 15 dakikalık periyotlar halinde vatandaşlara balkonlarında spor yaptırdı.

Sinan Oba Sitesi'nde vatandaşlara balkonlarından spor yaptıran Jimnastik Antrenörü Fatma Bektaş, "Korona salgını nedeniyle hepimiz şu günlerde evlerimizdeyiz. Bizler Amasya Gençlik İl Müdürlüğü olarak bakanlığımızın da talimatlarıyla halkımıza evde kal, sporsuz kalma diyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bütün halkımıza, Amasyamızdaki mahallelerimizde diğer antrenör arkadaşlarımla birlikte evlerinde, balkonlarında bizlerle birlikte spor yaptırıyoruz. Güzel bir katılım vardı, diğer bölgelerde de diğer antrenör arkadaşlarımız yapıyor. Biz bu süreçte bütün halkımıza evde kalın, sağlıkla kalın, sporla kalın diyoruz" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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