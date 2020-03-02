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Antrenör Muzaffer Bilazer'nin Rizespor Maçının Ardından Açıklamaları

Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 5-2 yenen Trabzonspor’un yardımcı antrenörü Muzzafer Bilazer, "İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyunda üstünlüğü hem de skoru elde ettik." dedi.

02.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:21

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında 'u 5-2 yenen 'un yardımcı antrenörü Muzzafer Bilazer, "İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyunda üstünlüğü hem de skoru elde ettik." dedi.

Kaynak: Dugout

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