Antrenör Muzaffer Bilazer'nin Rizespor Maçının Ardından Açıklamaları

02.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:21

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Muzzafer Bilazer, "İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyunda üstünlüğü hem de skoru elde ettik." dedi.