Antrenör Muzaffer Bilazer'nin Rizespor Maçının Ardından Açıklamaları
Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 5-2 yenen Trabzonspor’un yardımcı antrenörü Muzzafer Bilazer, "İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyunda üstünlüğü hem de skoru elde ettik." dedi.
02.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:21
Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Muzzafer Bilazer, "İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyunda üstünlüğü hem de skoru elde ettik." dedi.
Kaynak: Dugout
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