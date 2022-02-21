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Antrenör ile oyuncusu birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Antrenör ile oyuncusu birbirine girdi

Karabük U18 Futbol Ligi'nde oynanan müsabaka sonrası antrenör ile futbolcu arasında çıkan kavgayı polis ayırdı.

KARABÜK (İHA) - Karabük U18 Futbol Ligi'nde oynanan müsabaka sonrası antrenör ile futbolcu arasında çıkan kavgayı polis ayırdı.

Karabük U18 Futbol Ligi'nde mücadele eden Kapullu Futbol Kulübü ile 5000 Evlerspor karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabaka 3-3 berabere bitti. Maç sonunda 5000 Evlerspor Antrenörü ile oyuncusu Arda Yazıcıoğlu arasında henüz bilinmeyen sebepten bir tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga kısa sürede sonlandı.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Antrenör ile oyuncusu birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Karabük, Futbol, Polis, Spor, Güncel, Haberler

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