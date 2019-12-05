Antrenör eğitiminde güçlü iş birliği

05.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:31

Amatör spor kulüpleri, okullar ve antrenör derneklerine düzenli olarak branşa özgü spor malzemesi desteğinde bulunan Şehitkamil Belediyesi, futbol antrenörlerini de unutmadı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)Grassroots C Antrenörlük Lisans Kursunun icrasında kullanılmak üzere spor malzemeleri armağanında bulunan Şehitkamil Belediyesi, TÜFAD Gaziantep Şubesinin gerçekleştireceği dönem içi faaliyetlere de desteğini devam ettirecek.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ederek futbol branşı özelinde spora vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten TÜFAD Gaziantep Şubesi Başkanı İsmet Savcılıoğlu ve TFF Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu; yerel ligler, futbol altyapısının eğitim faaliyetleri ve antrenörlük kurslarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundular.

GAZİANTEP ÖRNEK OLUYOR

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen antrenörlük kurslarının ve eğitici eğitimi faaliyetlerine yerel yönetimlerin verdiği büyük desteğin Türkiye genelinde örnek gösterildiğini ifade eden TÜFAD Gaziantep Şubesi Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Şehitkamil Belediyesi ile kurumlar arası iş birliğiyle sporcu ve antrenörlerin gelişimine yönelik birbirinden değerli çalışmalara imza attıklarını söyledi. TÜFAD Şube Başkanı Savcılıoğlu, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Gaziantep'te derneğimiz tarafından gerçekleştirilen antrenörlük kursları ve yerel yönetimlerimizin eğitici eğitimi faaliyetlerine verdikleri büyük destek Türkiye'de örnek gösteriliyor. Gerek Gaziantepli hocalarımız gerekse ülkemizin birçok farklı noktasından gazi şehrimize konuk olan hocalarımız, eğitim faaliyetlerinden büyük bir memnuniyetle ayrılıyor. Bu konuda Şehitkamil Belediyemiz, her fırsatta bizlere büyük destekler veriyor. Grassroots C Antenörlük Lisans Kursunun planlama safhasında da Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu sağ olsunlar bizlerin yanında olarak, kursun nitelikli şartlarda gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yaptılar. Ben Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine tüm futbol antrenörlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte iş birliği içerisinde futbolun ve sporun gelişmesi adına çalışmalarımız hızla devam edecek."

Kaynak: Bültenler