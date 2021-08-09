Antrenör çift geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Antrenör çift Zehra Dağlıoğlu ve Cemal Dağlıoğlu, boks ve muaythaide geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor.

Antrenör çift Zehra Dağlıoğlu ve Cemal Dağlıoğlu, boks ve muaythaide geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor.

Muaythai Milli Takım antrenörlerinden Cemal Dağlıoğlu, eşi Zehra Dağlıoğlu ile 10 yıldan bu yana Reyhanlı ilçesinde hizmet veren kulüpleriyle gençlerin ringlerle buluşmasını sağlıyor.

Antrenör çift, kulüp bünyesinde yaşları 5 ile 45 arasında değişen 90'ı lisanslı 200 sporcuya eğitim veriyor.

Bugüne kadar boks ve muaythai milli takımına toplam 12 sporcu kazandıran çift, ringlerin şampiyonlarını yetiştirmek için çalışıyor.

Antrenör Cemal Dağlıoğlu, AA muhabirine, küçük yaşlardan bu yana dövüş sporlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Muaythai başta olmak üzere boks ve kick boksta madalya ve ödüller aldığını anlatan Dağlıoğlu, kazandığı deneyimleri ve yaşadığı heyecanları başkalarının da tadabilmesi için 10 yıldan bu yana da eşiyle beraber şampiyonlar yetiştirebilmek için çalıştığını aktardı.

Dağlıoğlu, kulüpleri bünyesinde şu an farklı branşlarda 200'e yakın sporcunun bulunduğunu belirterek, "Salonumuzda yeni yetiştirdiğimiz çocuklarımızın muaythai, kick boks, boks ve atletizmde elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz. 10 yıldır aralıksız milli takımlara sporcu gönderiyoruz. Bugüne kadar boks ve muaythaide milli takıma 12 sporcu kazandırdık. Bu bizim için en büyük gurur kaynağıdır. İnşallah Türkiye'yi her alanda temsil edecek yetenekli sporcular yetiştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Antrenör Zehra Dağlıoğlu da hem evde hem işte hiç ayrılmadığı eşiyle Türkiye'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek başarılı sporcuları yetiştirmek hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.

Kulüpten başarılı sporcular çıkıyor

Kulübün sporcularından 17 yaşındaki İpek Arslan, 5 yıldan bu yana muaythai ile ilgilendiğini ve antrenörleri sayesinde 5 kez Hatay, 2 kez de Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini aktardı.

Muaythai branşında mücadele eden 20 yaşındaki Çağla Gül de kulüp sayesinde birçok başarı elde ettiğini, hedefinin dünya şampiyonluğunu kazanmak ve ardından olimpiyatlara gitmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco