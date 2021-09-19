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Antrenör çift geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Spor
Antrenör çift geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor

Atletizm antrenörü çift Sercan ve Tülay Yavuz, Kilis'te keşfettikleri sporcuları ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlıyor.

Atletizm antrenörü çift Sercan ve Tülay Yavuz, Kilis'te keşfettikleri sporcuları ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan atletizm antrenörleri Sercan ve Tülay Yavuz çifti, 12 yıldan bu yana okullarda keşfettikleri yetenekli çocukları yetiştirerek Türk sporuna kazandırıyor.

Aralarında Türkiye ve Balkan şampiyonlarının da olduğu 30 lisanslı sporcusu bulunan antrenör çift, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Antrenör Tülay Yavuz, AA muhabirine, atletizmle 11 yaşında tanıştığını, 14 yıl amatör ve profesyonel olarak bu sporu yaptığını söyledi.

Eşiyle birlikte 12 yıldır atletizm antrenörlüğü yaptıklarını anlatan Yavuz, tecrübelerini genç sporculara aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Yavuz, spor hayatı boyunca birçok başarıya imza attığına dikkati çekerek, "Türkiye şampiyonuyum, eski milli atletim. Balkan ve Avrupa şampiyonalarında yarıştım. Dokuz kez milli sporcu olarak yarıştım." diye konuştu.

Birbirlerine destek olarak eksiklikleri tamamlıyorlar

Eşiyle beraber antrenörlük yapmanın hem kolay hem de zor yönlerinin olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Eşimle birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Çoğu eksik yönlerimizi birbirimize destek vererek tamamlıyoruz. Bu yönden çok olumlu. Atletizm rekabet gerektiren bir spor. Aynı zamanda rekabetimiz de var. Bu açıdan biraz zorluk yaşıyor olabiliriz. Onun dışında beraber çalışmak gayet güzel."

Amaçlarının Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu dile getiren Yavuz, "Şu anda kulüplerde yarışan sporcu sayımız 6, bunların 3'ü milli sporcu, diğerleri de Türkiye'de çeşitli branşlarda şampiyon olmuş sporcular. Balkan Şampiyonası'nda yarışıp madalya alan 2 sporcumuz var. Balkan şampiyonu olan gülleci kızımız Sercan hocamın sporcusu, 400 metre engellide Balkan ikincisi olan da benim sporcum. Toplamda 30 lisanslı sporcumuz var." ifadelerini kullandı.

Antrenör Sercan Yavuz, spor dışında kendilerine az zaman ayırdıklarını, eşiyle beraber çalışmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Atletizmi çok sevdiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Eşimle bazen aramızda tatlı çekişmeler oluyor. Onun sporcuları şampiyon olurken ben de ona yetişmeye çalışıyorum. Aramızda böyle tatlı bir rekabet var. Zamanımızı burada geçirerek ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz. Sporcuları okullara giderek bazı taramaları uygulayıp seçiyoruz. Geleceğin şampiyonlarını, olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmeye çalışıyoruz."

Çocuğuyla antrenmanlara katıldıklarını ifade eden Yavuz, sporcularının derece yapması için eşiyle birlikte yoğun efor sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

AA / Cebrail Caymaz - Spor Haberleri
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