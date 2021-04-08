Antrenör baba, Kano Milli Takım aday kampına çağrılan oğlunu yarışlara hazırlıyor
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Antrenör baba, Kano Milli Takım aday kampına çağrılan oğlunu yarışlara hazırlıyor

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı Antrenörü Levent Akbulut, yarışlara hazırladığı kano sporcusu oğlu ve diğer sporcuların milli takım forması giymesi için mücadele veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı Antrenörü Levent Akbulut, yarışlara hazırladığı kano sporcusu oğlu ve diğer sporcuların milli takım forması giymesi için mücadele veriyor.

Antrenör Akbulut, su sporlarına ilgisi olan oğlu Alper'i kanoya yönlendirdi.

Kano sporunda oğlunun da uluslararası yarışlarda mücadele vermesi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi için çaba sarf eden Akbulut, 18 yaşındaki oğlu ve diğer sporcuların üzerine titriyor.

Muğla'da çalışmalarını sürdüren Akbulut, kano da yeni şampiyonların yetişmesi için ter döküyor.

Oğlunun başarılı olacağına inanıyor

Akbulut, oğluyla devam ettiği kano branşında çok sayıda başarıya imza attıklarını söyledi.

Hedeflerinin 2024 olimpiyatlarında başarılı şekilde ülkeyi temsil etmek olduğunu anlatan Akbulut, "Alper küçük yaştan itibaren yüzme başta olmak üzere farklı branşlarda eğitim aldı. Kano, Türkiye'de gelişmekte olan bir branş. Özellikle geleceğin sporcularını bu branşa yönlendirmek için çok önemli faaliyetler yürütülüyor." dedi.

Oğlunun genç erkelerde kayak kısmında mücadele ettiğini aktaran Akbulut, "Oğlumdan en büyük beklentim vatanına, milletine bağlı iyi birey olması, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi. Bunu fazlasıyla yapıyor. Hedefimiz uluslararası yarışlar. Bu hedef doğrultusunda hem oğlumu hem de sporcularımızı Avrupa ve dünya seviyesinde dereceler elde etmeleri için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

En büyük destekçisi babası

Babasının yönlendirmesiyle iyi bir sporcu olmak için ter döken Alper Akbulut ise milli takım aday kadrosuna alındığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Milli forma hedefine ulaşabilmek için hazırlıklarını babasının da desteğiyle büyük bir çaba ve gayretle sürdürdüğünü vurgulayan Alper, şöyle konuştu:

"Soğuk sularda her gün düzenli antrenman yapıyorum. 14 yaşında başladığım kanoda antrenmanlara ara vermeden devam ediyorum. Babam benim en büyük destekçim. Diğer bireysel sporlara göre kano biraz daha zor. Açık alanda hava koşulları ne olursa olsun üstesinden gelmeniz gereken bir spor. Çünkü bu spor, bir denge işi ve üstesinden gelmek oldukça zor. Eğer çabalarımın karşılığını alırsam yurt dışına gideceğim. Hedefim yurt dışında milli formayla bayrağımızı dalgalandırmak."

Antrenör baba, Kano Milli Takım aday kampına çağrılan oğlunu yarışlara hazırlıyor
Antrenör baba, Kano Milli Takım aday kampına çağrılan oğlunu yarışlara hazırlıyor
Antrenör baba, Kano Milli Takım aday kampına çağrılan oğlunu yarışlara hazırlıyor
Antrenör baba, Kano Milli Takım aday kampına çağrılan oğlunu yarışlara hazırlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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