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Koronavirüs, Spor

Antrenmanlarını evinde yapan milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz'dan "evde kalın" çağrısı

Ulusal ve uluslararası kayak şampiyonalarında birçok derecesi bulunan Erzincanlı özel sporcu Ayşe Kader Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde yaptığı antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyor.

25.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:24
Antrenmanlarını evinde yapan milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz'dan

Ulusal ve uluslararası kayak şampiyonalarında birçok derecesi bulunan Erzincanlı özel sporcu Ayşe Kader Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde yaptığı antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyor.

Milli kayakçı, 15-22 Mart tarihlerinde İtalya'da düzenlenmesi planlanan Özel Sporcular Dünya Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edilmesine rağmen çalışmalarını evinde sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapılan "evde kal" çağrısına uyan Ayşe Kader, evini spor salonuna çevirip babası ile antrenman yapıyor.

Ayşe Kader Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki koronavirüs salgını dolayısıyla yurtta alınan tedbirlere uyarak evden çıkmadığını belirtti.

Ergan Dağı'nda başlayan antrenmanlarına koronavirüs nedeniyle babasının desteğiyle evinde devam ettiğini ifade eden Ayşe Kader, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Babam da benim en büyük destekçim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğim sözü yerine getirmek için aralıksız bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Hedefim, yapılacak yarışlarda birinci gelerek Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a verdiğim dünya şampiyonluğu sözünü tutmak. Ülkeme madalya ile dönmek istiyorum. Tüm Türkiye'ye evde kal diyorum."

Baba Osman Yavuz da kızının dünya şampiyonluğunu elde edeceğine inancının tam olduğunu ve her zaman yanında olacağını belirterek, "Biz kızımla evde çalışmaya devam ediyoruz. Herkesin iyiliği için evde kal Türkiye'm." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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