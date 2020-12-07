Antrenman yapan Çek bisikletli yayaya çarptı: 2 yaralı

ANTALYA'da antrenman yapan Çekya İşitme Engelliler Milli Takımı sporcusu Pavel Pastrnek, bisikletiyle D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Sevim Şanal'a çarptı. Kazada Pastrnek hafif, Şanal ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da 23 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan İşitme Engelliler Avrupa Bisiklet Şampiyonası'na katılacak olan Çek sporcu Pavel Pastrnek hem parkuru tanımak hem de antrenman yapmak için geçen hafta 10 günlüğüne Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Bugün öğle saatlerinde antrenman yapmak için Alanya'da kaldığı otelden çıkan ve bisikletle Manavgat'a kadar gelip, geri dönen Çek sporcu, D-400 kara yolunun Akseki- Konya kavşağına 200 metre mesafede, yaya geçidi olmayan yerden bariyerleri aşıp, karşıya geçmeye çalışan Sevim Şanal'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başını asfalta çarpan Sevim Şanal ağır yaralanırken, Çek sporcu Pavel Pastrnek ise hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sevim Şanal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, Çek sporcu Pavel Pastrnek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bariyerleri aşıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Şanal'a bu sırada bisikletiyle gelen Çek sporcunun çarptığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN