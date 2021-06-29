Antrenman için sahile inen küçük judocular denizde yorgunluk atıyor
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Antrenman için sahile inen küçük judocular denizde yorgunluk atıyor

Antrenman için sahile inen küçük judocular denizde yorgunluk atıyor
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Spor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde judo eğitimi alan 30 küçük sporcu, sahilde antrenman yaparak güç depoluyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde judo eğitimi alan 30 küçük sporcu, sahilde antrenman yaparak güç depoluyor.

"Judo her yerde" sloganıyla sabahın erken saatlerinde sahile inen 10-12 yaşındaki judocular, zorlu idman mesaisine başlıyor.

Küçük sporcular, 2 saat süren antrenman boyunca antrenörleri yönetiminde minderde rakiplerine avantaj sağlamak için ayak ve el kaslarını güçlendiriyor.

Sahilde yaptıkları idmanın ardından kendilerini denizin serin sularına bırakan judocular, kendilerini izleyen vatandaşların takdirini topluyor.

"Sahilde yapılan antrenmanlar minder sporları için faydalı"

Antrenör Yasemin Gezer, AA muhabirine, sahilde yapılan antrenmanların minder sporları için faydalı olduğunu söyledi.

Gezer, çeşitli kuvvet antrenmanları yaptıklarını, bunlardan birini de sahilde gerçekleştirdiklerini aktararak, "Çocukların kas ve bağ dokularına faydalı olacağını düşünüyorum. Minder sporu yapıyoruz, ayaklarımız ve dizlerimiz sürekli hareket halinde oluyor ve rotasyona uğruyor. Bu rotasyonlarda bağ ve kas dokusu ne kadar kuvvetli olursa sporcu için o kadar sağlıklı oluyor, sakatlanma riski az oluyor. Amacımız sporcularımızı kuvvetlendirmek, onların dayanıklılığını artırmak. O yüzden sahile iniyoruz ve antrenmanlar yapıyoruz. Çocukların antrenman yaparken keyif almasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Çalışmalarını "Judo her yerde" sloganıyla sürdürdüklerini dile getiren Gezer, "30 kişilik bir grupla sahilde çalışıyoruz. Burada bulunan arkadaşlar müsabakaya hazır şekilde." ifadelerini kullandı.

Gezer, sahilde çalışırken çevredeki vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını belirterek, judoya başlamak isteyenlerin olduğunu sözlerine ekledi.

"İyi bir judocu olmak istiyorum"

Judo eğitimi alan 9 yaşındaki Neris Güler, milli formayı terletmeyi hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sahile indiğimizde daha farklı antrenmanlar yapıyoruz ve tekrar salona döndüğümüzde daha faydalı oluyor bizim için. İyi bir judocu olmayı hedefliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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