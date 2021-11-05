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Antonio Conte: 'Spurs'un Maçı Nasıl Bitireceğini Öğrenmesi Gerekiyor'

Dugout - Haberler | Spor

Tottenham teknik direktörü Antoni Conte, Avrupa Konferans Ligi'nde kazanılan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Conte, 3-0 öne geçtikten sonra Spurs'un maçı nasıl bitireceğini öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Tottenham teknik direktörü Antoni Conte, Avrupa Konferans Ligi'nde kazanılan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Conte, 3-0 öne geçtikten sonra Spurs'un maçı nasıl bitireceğini öğrenmesi gerektiğini söyledi.

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