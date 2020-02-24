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Antonio Conte, Korona Virüsü Hakkında Konuştu

Inter'in teknik patronu Antonio Conte, İtalya'ya sıçraması sebebiyle kendi ekibinin Sampdoria ille oynayacağı maç dahil toplam dört Serie A karşılaşmasının ertelenmesinin sebebi olan korona virüsü hakkında görüşlerini paylaştı.

24.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:21

Inter'in teknik patronu , 'ya sıçraması sebebiyle kendi ekibinin ille oynayacağı maç dahil toplam dört Serie A karşılaşmasının ertelenmesinin sebebi olan korona virüsü hakkında görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Dugout

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