Antonio Conte, Korona Virüsü Hakkında Konuştu

24.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:21

Inter'in teknik patronu Antonio Conte, İtalya'ya sıçraması sebebiyle kendi ekibinin Sampdoria ille oynayacağı maç dahil toplam dört Serie A karşılaşmasının ertelenmesinin sebebi olan korona virüsü hakkında görüşlerini paylaştı.